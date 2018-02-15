Из-за циклона "Санба" на Филиппинах эвакуировали более 20 тысяч человек

15:24, 15 февраля 2018
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Стихия разрушила 50 домов.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

Из-за ветра, дождей, оползней и наводнений, вызванных тропическим циклоном "Санба" на Филиппинах, эвакуировали более 20 тысяч человек.

В столице Тонга циклон "Гита" привел к серьезным разрушениям

Сильное наводнение накрыло провинцию Северный Суригао, где вода местами доходила до крыш, сообщает Floodflist.

Стихия разрушила 50 домов, еще 50 повреждены. Пять человек погибли, еще один числится пропавшим без вести.

Напомним, из-за наводнения, вызванного сильными дождями, в Боливии пострадали 9600 семей, шесть человек погибли.

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