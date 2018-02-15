Львовский сурок Маруся предрекла украинцам раннюю весну (фото, видео)

Ранее раннюю весну предсказал харьковский сурок Тимка.

Маруся предсказала раннюю весну / varianty.lviv.ua

По прогнозу львовского "синоптика" сурка Маруси, в Украину скоро придет теплая весенняя погода.

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Сегодня, 15 февраля, на Празднике сурка зверек не увидел своей тени, а значит – быть теплой погоде уже через шесть недель, сообщает ZIK.

"О хорошей погоде видно и по другоим приметам. Сегодня утром сурок уже свистел, что также говорит о скором приходе весны. И видим, что Маруся не спряталась в нору, потому что не видела своей тени, курица из лужи воды не напилась. Можно сказать, что через шесть недель будет однозначно тепло", – рассказал директор Львовского экоцентра Игорь Антахович.

Он добавил, что приход весны означает, что среднесуточная температура будет на уровне +10 градусов. В это время сурки окончательно покинут нору и вернутся к летнему образу жизни.

Антахович также рассказал, что на Сретение сурки первый раз вылезают из норы. И, в зависимости от погоды, могут вернуться обратно, что обычно и происходит. Но примерно каждые десять дней они будут просыпаться до тех пор, пока не придет тепло.

Отметим, что Марусин прогноз совпадает с прогнозом харьковского сурка Тимки – в начале февраля он также предсказал скорый приход весны.