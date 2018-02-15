Жителей Львовской области предупреждают о гололедице
На Львовщине сегодня будет облачно.
Сегодня, 15 февраля, во Львовской области ожидается гололедица.
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Об этом сообщает ГУ ГСЧС Украины во Львовской области со ссылкой на Львовский региональный центр по гидрометеорологии.
Так, сегодня на Львовщине ожидается облачная погода. Временами снег и мокрый снег. На дорогах гололедица.
Спасатели призывают водителей быть крайне осторожными и внимательными во время управления автомобилем.
Во время гололеда на дорожном покрытии увеличивается тормозной путь, поэтому необходимо выбирать безопасный скоростной режим, учитывать интенсивность движения, особенности и состояние транспортного средства. Водителям следует обращать особое внимание на движение по эстакадам, мостам и путепроводам, поскольку именно в этих местах наиболее вероятно возникновение гололеда.
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