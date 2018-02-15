Из-за извержения вулкана на острове Тринидад началась эвакуация

О пострадавших не сообщается.

Грязевой вулкан на острове Тринидад / twitter.com/TTWeatherCenter

Из-за извержения грязевого вулкана Девилз-Вудьярд в графстве Принсес-Таун на остове Тринидад началась эвакуация.

Читайте также Ученые обнаружили супервулкан, который может уничтожить 100 млн человек

Вулкан начал извергаться рано утром 13 февраля, сообщает St. Lucia News Online.

Извержение вулкана привело к трещинам на дорогах, жители нескольких домов были эвакуированы. О пострадавших не сообщается.

Местные чиновники говорят, что в регионе сохраняется высокая сейсмическая активность.

Напомним, у побережья Тайваня произошло землетрясение магнитудой 6,4, в результате которого по меньшей мере два человека погибли, еще 114 пострадали.