Из-за извержения вулкана на острове Тринидад началась эвакуация

12:33, 15 февраля 2018
88

О пострадавших не сообщается.

Грязевой вулкан на острове Тринидад / twitter.com/TTWeatherCenter
Грязевой вулкан на острове Тринидад / twitter.com/TTWeatherCenter

Из-за извержения грязевого вулкана Девилз-Вудьярд в графстве Принсес-Таун на остове Тринидад началась эвакуация.

Ученые обнаружили супервулкан, который может уничтожить 100 млн человек

Вулкан начал извергаться рано утром 13 февраля, сообщает St. Lucia News Online.

Извержение вулкана привело к трещинам на дорогах, жители нескольких домов были эвакуированы. О пострадавших не сообщается.

Местные чиновники говорят, что в регионе сохраняется высокая сейсмическая активность.

Напомним, у побережья Тайваня произошло землетрясение магнитудой 6,4, в результате которого по меньшей мере два человека погибли, еще 114 пострадали.

Читайте также
Синоптик рассказала, когда украинцам следует ожидать потепления (видео) Синоптик рассказала, когда украинцам следует ожидать потепления (видео)
В Украине завтра пройдет снег, температура до -8° (видеопрогноз) В Украине завтра пройдет снег, температура до -8° (видеопрогноз)
Синоптики предупреждают о сильных осадках и гололеде в Украине Синоптики предупреждают о сильных осадках и гололеде в Украине
Лесные пожары охватили юго-восток Австралии Лесные пожары охватили юго-восток Австралии
В Одесской области из-за снегопада образовался 2-километровый затор В Одесской области из-за снегопада образовался 2-километровый затор
Из-за непогоды в Украине обесточены 129 населенных пунктов Из-за непогоды в Украине обесточены 129 населенных пунктов
В Киеве сегодня без осадков, температура до -10° В Киеве сегодня без осадков, температура до -10°

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 8 °
Пасмурно, сплошная облачность
Погода Стерлинг
86 %
750 мм
5.0 м/с
98 %
Лента новостей