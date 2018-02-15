Синоптики предупреждают о лавинной опасности в Карпатах
11:45, 15 февраля 2018
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Лавинная опасность достигает 3 уровня.
Сегодня, 15 февраля, в горах Ивано-Франковской области ожидается лавинная опасность 3 уровня.
Сегодня в Киеве пройдет снег, температура до +1°
Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.
"15 февраля в связи со снегопадами в горах Ивано-Франковской области ожидается значительная снеголавинная опасность (3 уровень)", - говорится в сообщении.
Напомним, 15 февраля в Украине пройдут дожди и снег, в большинстве областей ожидается небольшое потепление.
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