Синоптики предупреждают о лавинной опасности в Карпатах

11:45, 15 февраля 2018
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Лавинная опасность достигает 3 уровня.

В Карпатах зберігаєтсья лавинная опасность / Фото УНИАН
В Карпатах зберігаєтсья лавинная опасность / Фото УНИАН

Сегодня, 15 февраля, в горах Ивано-Франковской области ожидается лавинная опасность 3 уровня.

Сегодня в Киеве пройдет снег, температура до +1°

Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

"15 февраля в связи со снегопадами в горах Ивано-Франковской области ожидается значительная снеголавинная опасность (3 уровень)", - говорится в сообщении.

Напомним, 15 февраля в Украине пройдут дожди и снег, в большинстве областей ожидается небольшое потепление.

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