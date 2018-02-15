Ученые обнаружили супервулкан, который может уничтожить 100 млн человек

10:33, 15 февраля 2018
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Вулкан находится рядом с провинцией Сацума.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

Ученые обнаружили крупный сгусток магмы в подводном вулкане, который находится недалеко от японской провинции Сацума.

Неподалеку от Мехико проснулся вулкан

Исследователи занимались изучением кальдеры Кикай - кратера вулкана, чье извержение 7,3 тыс. лет назад привело к гибели цивилизации на юге острова Кюсю, сообщает Mainichi.

Ученым удалось обнаружить купол радиусом 10 км и высотой 600 м, в котором находится примерно 41 куб. м магмы. Купол продолжает расти, и это может вызвать мощное извержение, в результате которого могут погибнуть до 100 млн человек. Впрочем, по словам, исследователей, вероятность такого извержения составляетвсего  один процент.

Карта расположения супервулкана / www.nature.com
Карта расположения супервулкана / www.nature.com

Ранее ученый Мэтью Блэкетт из Университета Ковентри (Великобритания) назвал пять самых опасных вулканов Земли, в результате извержения которых могут погибнуть тысячи человек.

По его мнению, наибольшую опасность представляют следующие вулканы: Везувий (Италия), Ньирагонго (Демократическая Республика Конго), Попокатепетль (Мексика), Кракатау (Индонезия) и Чанбайшань (расположен на границе КНДР и Китая).

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