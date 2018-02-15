Ученые обнаружили супервулкан, который может уничтожить 100 млн человек
Вулкан находится рядом с провинцией Сацума.
Ученые обнаружили крупный сгусток магмы в подводном вулкане, который находится недалеко от японской провинции Сацума.
Неподалеку от Мехико проснулся вулкан
Исследователи занимались изучением кальдеры Кикай - кратера вулкана, чье извержение 7,3 тыс. лет назад привело к гибели цивилизации на юге острова Кюсю, сообщает Mainichi.
Ученым удалось обнаружить купол радиусом 10 км и высотой 600 м, в котором находится примерно 41 куб. м магмы. Купол продолжает расти, и это может вызвать мощное извержение, в результате которого могут погибнуть до 100 млн человек. Впрочем, по словам, исследователей, вероятность такого извержения составляетвсего один процент.
Ранее ученый Мэтью Блэкетт из Университета Ковентри (Великобритания) назвал пять самых опасных вулканов Земли, в результате извержения которых могут погибнуть тысячи человек.
По его мнению, наибольшую опасность представляют следующие вулканы: Везувий (Италия), Ньирагонго (Демократическая Республика Конго), Попокатепетль (Мексика), Кракатау (Индонезия) и Чанбайшань (расположен на границе КНДР и Китая).
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