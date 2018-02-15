Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

В Индонезии произошло землетрясение / Flickr, Matt Katzenberger

В среду, 14 февраля, в Индонезии произошло землетрясение магнитудой 4,9.

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Об этом сообщает Геологическая служба США.

Эпицентр подземных толчков располагался в 17 км на северо-запад от Касигунку. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 км.

Информации о пострадавших и разрушениях на данный момент не поступало.

Напомним, на Тайване 25 человек все еще числятся пропавшими без вести после землетрясения, которое произошло 6 февраля.