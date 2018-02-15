В Украине сегодня потеплеет, пройдут дожди и снег (карта)

На юге температура до +11°.

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Согласно данным Погода УНИАН, в четверг, 15 февраля, в Украине пройдут дожди и снег, в большинстве областей ожидается небольшое потепление.

На востоке практически без осадков, температура до -4°. Жителей южных регионов ожидает дожди. Температура до +11°.

На западе Украины в четверг пройдет снег. Температура до -7°.

В северных областях также ожидаются снегопады. Температура до -3°. В центре местами пройдет снег, температура до +3°.

Прогноз на 15 февраля / УНИАН

Согласно народному прогнозу, 15 февраля - Сретение. В этот день зима встречается с весной. Если солнце выглянет сквозь облака - к оттепели. Какая погода на Сретение, такой будет и весна.

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