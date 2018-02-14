В Киеве завтра пройдет снег, температура днем до +1°
17:00, 14 февраля 2018
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Завтра в столице весь день будет идти снег.
Согласно данным Погода УНИАН, 15 февраля в Киеве пройдет снег, температура до +1°.
В Украину идет потепление со снегопадами
По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +1°, вечером - до 0°. Ветер восточный и северо-восточный, до 2,9 м/с.
Солнце в столице взойдет в 07:12, а зайдет в 17:12.
Как сообщал УНИАН, в четверг, 15 февраля, в Украине пройдут дожди и снег, в большинстве областей ожидается небольшое потепление.
Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.
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Винница-6°... -2°
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Днепропетровск-4°... 0°
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Донецк-5°... +1°
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Житомир-8°... -2°
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Запорожье-3°... +1°
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Ивано-Франковск-2°... 0°
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Киев-9°... -3°
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Кировоград-4°... -1°
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Луганск-4°... 0°
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Луцк-6°... -1°
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Львов-3°... +1°
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Николаев-1°... +2°
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Одесса+1°... +2°
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Полтава-4°... -2°
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Ровно-7°... -2°
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Симферополь+3°... +6°
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Сумы-5°... -4°
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Тернополь-4°... 0°
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Харьков-4°... -3°
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Херсон0°... +3°
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Вероятность осадков: 3 %
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