В Киеве завтра пройдет снег, температура днем до +1°

Завтра в столице весь день будет идти снег.

В Киеве завтра пройдет снег / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, 15 февраля в Киеве пройдет снег, температура до +1°.

Читайте также В Украину идет потепление со снегопадами

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +1°, вечером - до 0°. Ветер восточный и северо-восточный, до 2,9 м/с.

Солнце в столице взойдет в 07:12, а зайдет в 17:12.

Как сообщал УНИАН, в четверг, 15 февраля, в Украине пройдут дожди и снег, в большинстве областей ожидается небольшое потепление.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.