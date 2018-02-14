Из-за сильных снегопадов в Японии погибли 15 человек

15:39, 14 февраля 2018
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Еще 222 человека получили травмы.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

15 человек стали жертвами сильных снегопадов, которые накрыли север Японии.

Сильные снегопады накрыли Балканы

Еще 222 человека получили травмы, передает "РИА Новости" со ссылкой на управление пожарной охраны министерства общенациональных дел Японии.

Основной удар стихии пришелся на префектуры Фукуи, Ниигате и Тояме, там погибли 15 человек. Чаще всего причиной смерти становилось падение при очистке крыш от снега. Жители опасаются обрушения крыши под тяжестью снега и вынуждены в непогоду своими силами его счищать.

Отмечается, что высота снежного покрова в Фукуи достигает почти 2,8 метров.

Напомним, мощный снегопад в столице Франции Париже и регионе Иль-де-Франс привел к хаосу на автодорогах и в железнодорожном сообщении.

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