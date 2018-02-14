Из-за сильных снегопадов в Японии погибли 15 человек

Еще 222 человека получили травмы.

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15 человек стали жертвами сильных снегопадов, которые накрыли север Японии.

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Еще 222 человека получили травмы, передает "РИА Новости" со ссылкой на управление пожарной охраны министерства общенациональных дел Японии.

Основной удар стихии пришелся на префектуры Фукуи, Ниигате и Тояме, там погибли 15 человек. Чаще всего причиной смерти становилось падение при очистке крыш от снега. Жители опасаются обрушения крыши под тяжестью снега и вынуждены в непогоду своими силами его счищать.

Отмечается, что высота снежного покрова в Фукуи достигает почти 2,8 метров.

Напомним, мощный снегопад в столице Франции Париже и регионе Иль-де-Франс привел к хаосу на автодорогах и в железнодорожном сообщении.