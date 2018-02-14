В результате наводнения в Боливии пострадали почти 10 тысяч семей

14:38, 14 февраля 2018
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В 14 муниципалитетах страны объявили стихийное бедствие.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

Из-за наводнения, вызванного сильными дождями, в Боливии пострадали 9600 семей, шесть человек погибли.

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В 14 муниципалитетах страны объявили стихийное бедствие, сообщает Floodlist со ссылкой на министра обороны Хавьера Забалету.

Ожидается, что эта цифра будет увеличиваться вследствие повышения уровней воды в реках департамента Бени.

Напомним, тропический циклон "Гита" в столице королевства Тонга городе Нукуалофе разрушил более 70% жилья.

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