На северо-востоке Японии высота снежного покрова превысила 4 метра

13:44, 14 февраля 2018
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Во многих регионах снегопады не прекращаются.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

В префектуре Ямагата на северо-востоке Японии местами высота снежного покрова превысила 4 метра.

В Японии из-за сильных снегопадов четыре человека погибли, 48 пострадали - СМИ

Как сообщает NHK, холодные воздушные массы несут новые снегопады в северные районы Японии и в регион Хокурику, уже укрытые толстым слоем снега. В некоторых районах префектуры Ямагата высота снежного покрова превысила 4 метра.

Снег продолжает идти и на равнинах региона Хокурику, где на прошлой неделе прошли рекордно обильные снегопады.

Напомним, из-за сильных снегопадов на Среднем Западе США погибли два человека. Плохая погода привела к заторам и многочисленным авариям на дорогах.

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