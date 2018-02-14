На северо-востоке Японии высота снежного покрова превысила 4 метра

Во многих регионах снегопады не прекращаются.

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В префектуре Ямагата на северо-востоке Японии местами высота снежного покрова превысила 4 метра.

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Как сообщает NHK, холодные воздушные массы несут новые снегопады в северные районы Японии и в регион Хокурику, уже укрытые толстым слоем снега. В некоторых районах префектуры Ямагата высота снежного покрова превысила 4 метра.

Снег продолжает идти и на равнинах региона Хокурику, где на прошлой неделе прошли рекордно обильные снегопады.

Напомним, из-за сильных снегопадов на Среднем Западе США погибли два человека. Плохая погода привела к заторам и многочисленным авариям на дорогах.