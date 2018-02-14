На северо-востоке Японии высота снежного покрова превысила 4 метра
13:44, 14 февраля 2018
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Во многих регионах снегопады не прекращаются.
В префектуре Ямагата на северо-востоке Японии местами высота снежного покрова превысила 4 метра.
В Японии из-за сильных снегопадов четыре человека погибли, 48 пострадали - СМИ
Как сообщает NHK, холодные воздушные массы несут новые снегопады в северные районы Японии и в регион Хокурику, уже укрытые толстым слоем снега. В некоторых районах префектуры Ямагата высота снежного покрова превысила 4 метра.
Снег продолжает идти и на равнинах региона Хокурику, где на прошлой неделе прошли рекордно обильные снегопады.
山形県肘折温泉の積雪4m14cm— AYEM (@12monte12) February 12, 2018
過去最高に並ぶ(; ﾟ ﾛﾟ) pic.twitter.com/nlBUUrmuaq
Напомним, из-за сильных снегопадов на Среднем Западе США погибли два человека. Плохая погода привела к заторам и многочисленным авариям на дорогах.
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