В Украину идет потепление со снегопадами

Завтра снег пройдет по всей стране.

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Завтра, 15 февраля, в Украине ожидается небольшое потепление, которое будет сопровождаться снегопадами.

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Об этом в Facebook сообщает синоптик Наталья Диденко.

"15 февраля днем температура воздуха повысится до оттепели, то есть будет колебаться около нуля. Нюансы: на западе будет холоднее, до 3...4 градусов мороза, на юге теплее, +2...+5, в Крыму до +6...+8 градусов", - пишет она.

По словам Диденко, по всей Украине пройдет снег, ночью будет сохраняться морозная погода. В Киеве 15 февраля ожидается гололедица.

Напомним, 14 февраля в Украине практически без осадков, местами до -9°.