Самое разрушительное стихийное бедствие за 60 лет: жители Тонга приходят в себя после циклона "Гита"
Многие жители королевства получили травмы.
Жители королевства Тонга приходят в себя после удара тропического циклона "Гита", который стал самым разрушительным стихийным бедствием за последние 60 лет.
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В столице Тонга - Нукуалофе - пострадали в общей сложности 70% жилых домов и построек. До основания разрушено здание парламента с вековой историей. Порваны линии электропередач, нарушено водоснабжение, передает Euronews.
О жертвах не сообщается, однако местные власти заявили, что среди жителей много раненых.
Сейчас "Гита" приближается к островам Фиджи, продолжая набирать силу.
Напомним, из-за тропического циклона "Ава" на Мадагаскаре погибли 29 человек, еще 22 пропали без вести.
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