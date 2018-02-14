В Донецкой области остаются обесточенными три населенных пункта

В восстановлении электроснабжения задействованы бригады облэнерго.

Три населенных пункта остаются без электроэнергии / Фото УНИАН

В Донецкой области остаются без электроснабжения три населенных пункта.

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Об этом сообщается на сайте Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

В восстановлении электроснабжения населенных пунктов задействованы бригады облэнерго.

Напомним, 14 февраля в Украине практически без осадков, местами до -9°. В частности, на востоке пасмурно, температура до -5°.