В Донецкой области остаются обесточенными три населенных пункта

10:33, 14 февраля 2018
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В восстановлении электроснабжения задействованы бригады облэнерго.

Три населенных пункта остаются без электроэнергии / Фото УНИАН
Три населенных пункта остаются без электроэнергии / Фото УНИАН

В Донецкой области остаются без электроснабжения три населенных пункта.

В Киеве сегодня без осадков, днем до -2°

Об этом сообщается на сайте Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

В восстановлении электроснабжения населенных пунктов задействованы бригады облэнерго.

Напомним, 14 февраля в Украине практически без осадков, местами до -9°. В частности, на востоке пасмурно, температура до -5°.

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