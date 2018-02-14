В Киеве сегодня без осадков, днем до -2°

08:28, 14 февраля 2018
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В столице сегодня будет облачно с прояснениями.

В Киеве сегодня без осадков / УНИАН
В Киеве сегодня без осадков / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, в среду, 14 февраля, в Киеве без осадков, температура до -6°.

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По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем -2°, вечером - до -5°. Ветер восточный, до 2,2 м/с.

Солнце в столице взошло в 07:14, а зайдет в 17:11.

Как сообщал УНИАН, 14 февраля в Украине практически без осадков, местами до -9°.

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