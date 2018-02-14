В Украине сегодня практически без осадков, местами температура до -9° (карта)

08:06, 14 февраля 2018
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Снег ожидается в западных областях.

В Украине сегодня практически без осадков / УНИАН
В Украине сегодня практически без осадков / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, 14 февраля в Украине практически без осадков, местами до -9°.

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На востоке пасмурно, температура до -5°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Температура до +7°.

На западе Украины в среду пройдет снег. Температура до -5°.

В северных областях без осадков. Температура до -6°. В центре ожидается облачная погода, температура до -9°.

Прогноз на 14 февраля / УНИАН
Прогноз на 14 февраля / УНИАН

Согласно народному прогнозу, 14 февраля - День Трифона. Если к вечеру небо туманное - жди хорошей погоды. Если небо звездное - весна придет поздно.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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Погода в Украине

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