В Украине сегодня практически без осадков, местами температура до -9° (карта)
08:06, 14 февраля 2018
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Снег ожидается в западных областях.
Согласно данным Погода УНИАН, 14 февраля в Украине практически без осадков, местами до -9°.
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На востоке пасмурно, температура до -5°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Температура до +7°.
На западе Украины в среду пройдет снег. Температура до -5°.
В северных областях без осадков. Температура до -6°. В центре ожидается облачная погода, температура до -9°.
Согласно народному прогнозу, 14 февраля - День Трифона. Если к вечеру небо туманное - жди хорошей погоды. Если небо звездное - весна придет поздно.
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Погода в Украине
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Винница-4°... -6°
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Днепропетровск-3°... -5°
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Донецк0°... -2°
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Житомир-3°... -6°
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Запорожье0°... -4°
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Ивано-Франковск-3°... -5°
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Киев-5°... -7°
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Кировоград-5°... -6°
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Луганск-2°... -3°
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Луцк-2°... -6°
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Львов-3°... -8°
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Николаев0°... -4°
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Одесса-3°... -7°
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Полтава-6°... -7°
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Ровно-4°... -6°
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Симферополь+13°... +1°
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Сумы-5°... -7°
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Тернополь-4°... -6°
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Харьков-6°... -7°
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Херсон+1°... -3°
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Хмельницкий-4°... -7°
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Черкассы-4°... -6°
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Чернигов-4°... -7°
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Черновцы-3°... -6°
Виргиния, США
+ 8 °
Пасмурно, сплошная облачность
Погода Стерлинг
Ощущается как: +7 °
Влажность: 86 %
Давление: 750 мм
Ветер: 5.0 м/с
Вероятность осадков: 98 %
Восход: 07:13
Закат 19:21
Видимость: 16 км
Фаза луны:
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