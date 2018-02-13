Снег и температурные качели: синоптик рассказал, какой будет погода в марте в Украине
Окончательно морозы уйдут с территории Украины ближе к концу первого весеннего месяца.
Даже с наступлением календарной весны, по прогнозам народного синоптика Леонида Горбаня, намного теплее не станет.
"Первые семь дней марта будут достаточно морозными. С 1 по 4 марта морозы будут на уровне 5-6 градусов, а ночные могут доходить и до 9 градусов ниже нуля", - рассказал он в комментарии "Апострофу".
Далее, прогнозирует народный синоптик, с 4 по 10 марта ожидается небольшое потепление: от 1 до 3 градусов мороза.
Первые семь дней марта будут холодными, отметил Горбань, хотя некоторые синоптики говорят, что в Украину придет ранняя весна.
Уже с середины марта весна понемногу начнет брать свое, но будут температурные качели.
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"С 10 по 19 марта будет плюсовая температура, но "плюс" небольшой: от 4 до 5 градусов выше нуля, а в некоторые дни даже 2-3 градуса тепла. С 20 по 22 марта столбик термометра вновь упадет до нуля и даже ниже: 1-2 градуса мороза", - говорит Горбань.
А вот окончательно морозы уйдут с территории Украины ближе к концу первого весеннего месяца.
"Устойчивый переход на плюсовую температуру просчитывается с 24 марта, и до конца месяца будет постепенное повышение температуры, - рассказывает народный синоптик. – Так, начиная с 23 марта, будет плюс 2-3 градуса, и каждый день будет добавляться по 2 градуса тепла и до конца месяца будет уже 6-7 градусов тепла. В общем весь первый месяц весны будет прохладным".
Кроме того, украинцам стоит ожидать и весеннего снега.
"С 3 по 5 марта ожидается снег, а 7 и 9 марта - снег с дождем. С 14 по 16 марта будут дожди, потом с 20 по 22 дождь со снегом, а начиная с 23 марта и до конца месяца осадков не просчитывается", - резюмировал народный синоптик.
Как сообщала Погода УНИАН, харьковский сурок Тимка III предсказал теплую весну через шесть недель.
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