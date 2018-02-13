В Киеве завтра без осадков, температура до -6°
17:00, 13 февраля 2018
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Днем в столице до -2°.
Согласно данным Погода УНИАН, в среду, 14 февраля в Киеве без осадков, температура до -6°.
В Украине сегодня практически без осадков, местами температура до -10° (карта)
По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем -2°, вечером - до -5°. Ветер восточный, до 2,2 м/с.
Солнце в столице взойдет в 07:14, а зайдет в 17:11.
Как сообщал УНИАН, 14 февраля в Украине практически без осадков, местами до -9°.
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Винница-4°... -1°
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Днепропетровск-4°... -2°
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Донецк-4°... -3°
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Житомир-5°... -1°
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Запорожье-5°... -2°
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Ивано-Франковск-8°... 0°
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Киев-6°... -3°
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Кировоград-4°... -2°
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Луганск-5°... -3°
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Луцк-4°... 0°
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Львов-5°... +1°
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Николаев-2°... +1°
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Одесса-1°... +2°
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Полтава-6°... -5°
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Ровно-6°... -1°
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Симферополь-3°... +3°
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Сумы-8°... -6°
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Тернополь-5°... 0°
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Харьков-7°... -5°
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Херсон-2°... +1°
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Хмельницкий-4°... 0°
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Черкассы-6°... -3°
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Чернигов-7°... -3°
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Черновцы-5°... +3°
Виргиния, США
+ 2 °
Небольшая облачность
Погода Стерлинг
Ощущается как: 0 °
Влажность: 67 %
Давление: 771 мм
Ветер: 1.9 м/с
Вероятность осадков: 59 %
Восход: 07:03
Закат 17:44
Видимость: 16 км
Фаза луны:
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