В Киеве завтра без осадков, температура до -6°

Днем в столице до -2°.

В Киеве завтра без осадков / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, в среду, 14 февраля в Киеве без осадков, температура до -6°.

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По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем -2°, вечером - до -5°. Ветер восточный, до 2,2 м/с.

Солнце в столице взойдет в 07:14, а зайдет в 17:11.

Как сообщал УНИАН, 14 февраля в Украине практически без осадков, местами до -9°.

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