В Украине завтра сохранится морозная погода, на западе пройдет снег (видеопрогноз)

16:30, 13 февраля 2018
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В центре столбик термометра опустится до -9°.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

Согласно данным Погода УНИАН, 14 февраля в Украине практически без осадков, местами до -9°.

В Киеве сегодня без осадков, днем до -2°

На востоке пасмурно, температура до -5°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Температура до +7°.

На западе Украины в среду пройдет снег. Температура до -5°.

В северных областях без осадков. Температура до -6°. В центре ожидается облачная погода, температура до -9°.

Согласно народному прогнозу, 14 февраля - День Трифона. Если к вечеру небо туманное - жди хорошей погоды. Если небо звездное - весна придет поздно.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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