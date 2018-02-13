В Японии произошло землетрясение

15:37, 13 февраля 2018
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Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

В понедельник, 12 февраля, у берегов Японии произошло землетрясение магнитудой 4,5.

Число жертв землетрясения на Тайване увеличилось до 17 челове

Об этом сообщает Геологическая служба США.

Эпицентр подземных толчков располагался в 145 км на юго-запад от поселка Назе. Очаг землетрясения залегал на глубине 36,6 км.

Информации о пострадавших и разрушениях на данный момент не поступало.

Напомним, в результате землетрясения в Перу пострадали более 100 человек. Так, 104 человека получили травмы, 780 семей и столько же домов пострадали после землетрясения.

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