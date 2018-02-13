В Черниговской области из снежных заносов освободили 11 автомобилей

Помощь прдоставили 24 спасателя и 9 единиц специальной техники.

На Черниговщине из-за непогоды грузовики застряли в снежных заносах / ГСЧС

В течение выходных 10-11 февраля в Черниговской области спасатели из снежных заносов освободили 11 грузовых автомобилей.

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Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Помощь потребовалась водителям, которые находились в г. Корюковка, возле села Довжик, Ягодное, Боромыки, Моргуличи, Топчиевка, Кувечичи Черниговского района, а также сел Рудня и Путивск Сосницкого и Новгород-Северского районов.

Отмечается, что помощь предоставляли 24 спасателя и 9 единиц специальной техники.

Напомним, в Донецкой и Луганской областях из-за непогоды обесточены 10 населенных пунктов.