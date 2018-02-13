В Черниговской области из снежных заносов освободили 11 автомобилей

14:50, 13 февраля 2018
32

Помощь прдоставили 24 спасателя и 9 единиц специальной техники.

На Черниговщине из-за непогоды ванртажівки застргли в снежных заносах / ГСЧС
На Черниговщине из-за непогоды грузовики застряли в снежных заносах / ГСЧС

В течение выходных 10-11 февраля в Черниговской области спасатели из снежных заносов освободили 11 грузовых автомобилей.

В Украине сегодня практически без осадков, местами температура до -10° (карта)

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Помощь потребовалась водителям, которые находились в г. Корюковка, возле села Довжик, Ягодное, Боромыки, Моргуличи, Топчиевка, Кувечичи Черниговского района, а также сел Рудня и Путивск Сосницкого и Новгород-Северского районов.

Отмечается, что помощь предоставляли 24 спасателя и 9 единиц специальной техники.

Напомним, в Донецкой и Луганской областях из-за непогоды обесточены 10 населенных пунктов.

Читайте также
Синоптик рассказала, когда украинцам следует ожидать потепления (видео) Синоптик рассказала, когда украинцам следует ожидать потепления (видео)
В Украине завтра пройдет снег, температура до -8° (видеопрогноз) В Украине завтра пройдет снег, температура до -8° (видеопрогноз)
Синоптики предупреждают о сильных осадках и гололеде в Украине Синоптики предупреждают о сильных осадках и гололеде в Украине
Завтра в Украину вернутся снегопады и метели Завтра в Украину вернутся снегопады и метели
В Днепре из-за снежного коллапса могут объявить чрезвычайное положение (видео) В Днепре из-за снежного коллапса могут объявить чрезвычайное положение (видео)
Синоптики предупреждают о лавинной опасности в Карпатах Синоптики предупреждают о лавинной опасности в Карпатах
В Киеве сегодня без осадков, температура до -10° В Киеве сегодня без осадков, температура до -10°

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 8 °
Пасмурно, сплошная облачность
Погода Стерлинг
86 %
750 мм
5.0 м/с
98 %
Лента новостей