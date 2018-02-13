В столице Тонга циклон "Гита" привел к серьезным разрушениям
13:35, 13 февраля 2018
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Циклон привел к затоплению низинных районов.
Тропический циклон "Гита" в столице королевства Тонга городе Нукуалофе разрушил более 70% жилья.
Жертвами тропического циклона "Ава" на Мадагаскаре стали 29 человек
Информации о жертвах стихии не поступало, но известно, что десятки людей обратились за медицинской помощью, передает Euronews.
Отмечается, что циклон привел к затоплению низинных районов, начала ощущаться нехватка питьевой воды.
В момент прохождения над территорией Тонга у "Гиты" была четвертая категория мощности, скорость ветра в эпицентре составляла 54 метра в секунду. Сейчас "Гита" продолжает двигаться на запад и приближается к островам Фиджи.
Напомним, не менее 45 человек погибли, 5 тысяч человек лишились жилья из-за наводнения в Демократической Республике Конго.
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