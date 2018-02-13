В столице Тонга циклон "Гита" привел к серьезным разрушениям

Циклон привел к затоплению низинных районов.

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Тропический циклон "Гита" в столице королевства Тонга городе Нукуалофе разрушил более 70% жилья.

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Информации о жертвах стихии не поступало, но известно, что десятки людей обратились за медицинской помощью, передает Euronews.

Отмечается, что циклон привел к затоплению низинных районов, начала ощущаться нехватка питьевой воды.

В момент прохождения над территорией Тонга у "Гиты" была четвертая категория мощности, скорость ветра в эпицентре составляла 54 метра в секунду. Сейчас "Гита" продолжает двигаться на запад и приближается к островам Фиджи.

Напомним, не менее 45 человек погибли, 5 тысяч человек лишились жилья из-за наводнения в Демократической Республике Конго.