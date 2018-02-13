Синоптики предупреждают о сильном гололеде в отдельных областях Украины

12:37, 13 февраля 2018
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Погода усложнится на Донетчине и Запорожье.

В Донецкой и Запорожской областях ожидается гололед / УНИАН
В Донецкой и Запорожской областях ожидается гололед / УНИАН

Сегодня, 13 февраля, в Запорожской и Донецкой областях ожидается гололед.

В Украине сегодня практически без осадков, местами температура до -10° (карта)

Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

"Днем 13 февраля на юге Запорожской и Донецкой областей сохранится сильная гололедица", - говорится в сообщении.

Гололед в Украине / Укргидрометцентр
Гололед в Украине / Укргидрометцентр

Напомним, в Донецкой и Луганской областях из-за непогоды обесточены 10 населенных пунктов. Без электроснабжения остались 9 населенных пунктов в Донецкой области и 1 - в Луганской.

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