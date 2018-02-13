Из-за непогоды Мариуполь остался без света

11:34, 13 февраля 2018
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В Донецкой области без электроэнергии остались почти 23 тысячи абонентов.

Из-за непогоды жители Мариуполя остались без света / УНИАН
Из-за непогоды жители Мариуполя остались без света / УНИАН

В Мариуполе Донецкой области 17840 абонентов остались без электроэнергии из-за непогоды.

В Украине сегодня практически без осадков, местами температура до -10° (карта)

Об этом в Facebook сообщил председатель Донецкой военно-гражданской администрации (ВГА) Павел Жебривский.

"Налипание влаги на проводах электросети привело к их порыву и как следствие - отключению 17 тысяч 840 абонентов в Мариуполе, 2 тысяч 385 – в 10 поселках Мангушского района, 2 тысяч - в Талаковке и 725 – в Чермалыке", - пишет он.

Всешл в области без электроэнергии остались почти 23 тысячи абонентов. Электричество обещают вернуть к концу дня.

Ранее сообщалось, что в Донецкой и Луганской областях из-за непогоды обесточены 10 населенных пунктов.

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