Эпицентр подземных толчков располагался недалеко от города Бомбуфлэт.

У берегов Индии произошло землетрясение / Flickr, Matt Katzenberger

Во вторник, 13 февраля, у берегов Индии произошло землетрясение магнитудой 5,6.

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Об этом сообщает Геологическая служба США.

Эпицентр подземных толчков располагался в 86 км на северо-восток от города Бомбуфлэт. Очаг землетрясения залегал на глубине 69,4 км.

Информации о пострадавших и разрушениях на данный момент не поступало.

Напомним, в результате землетрясения, которое произошло 6 февраля на Тайване, погибли 17 человек.