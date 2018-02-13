В Донецкой и Луганской областях из-за непогоды обесточены 10 населенных пунктов

09:31, 13 февраля 2018
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К восстановлению электроснабжения населенных пунктов привлечены бригады облэнерго.

Из-за непогоды обесточены 10 населенных пунктов / Фото УНИАН
Из-за непогоды обесточены 10 населенных пунктов / Фото УНИАН

В Донецкой и Луганской областях из-за непогоды обесточены 10 населенных пунктов.

В Киеве сегодня без осадков, днем до -2°

Как сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям, в ночь с 12 на 13 февраля в результате осложнения погодных условий (снег, порывы ветра) в результате срабатывания системы защиты линий электропередач без электроснабжения остались 9 населенных пунктов в Донецкой области и 1 - в Луганской.

К восстановлению электроснабжения населенных пунктов привлечены бригады облэнерго.

Напомним, во вторник, 13 февраля, в Украине практически без осадков, местами до -10°.

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