К восстановлению электроснабжения населенных пунктов привлечены бригады облэнерго.

Из-за непогоды обесточены 10 населенных пунктов / Фото УНИАН

В Донецкой и Луганской областях из-за непогоды обесточены 10 населенных пунктов.

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Как сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям, в ночь с 12 на 13 февраля в результате осложнения погодных условий (снег, порывы ветра) в результате срабатывания системы защиты линий электропередач без электроснабжения остались 9 населенных пунктов в Донецкой области и 1 - в Луганской.

К восстановлению электроснабжения населенных пунктов привлечены бригады облэнерго.

Напомним, во вторник, 13 февраля, в Украине практически без осадков, местами до -10°.