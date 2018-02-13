В Киеве сегодня без осадков, днем до -2°
08:30, 13 февраля 2018
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Вечером температура опустится до -3°.
Согласно данным Погода УНИАН, 13 февраля в Киеве без осадков, температура до -8°.
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По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем -2°, вечером - до -3°. Ветер переменный, до 2,1 м/с.
Солнце в столице взошло в 07:15, а зайдет в 17:09.
Как сообщал УНИАН, во вторник, 13 февраля, в Украине практически без осадков, местами до -10°.
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Винница-4°... -6°
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Днепропетровск-3°... -5°
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Донецк0°... -2°
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Житомир-3°... -6°
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Запорожье0°... -4°
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Ивано-Франковск-3°... -5°
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Киев-5°... -7°
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Кировоград-5°... -6°
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Луганск-2°... -3°
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Луцк-2°... -6°
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Львов-3°... -8°
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Николаев0°... -4°
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Одесса-3°... -7°
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Полтава-6°... -7°
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Ровно-4°... -6°
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Симферополь+13°... +1°
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Сумы-5°... -7°
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Тернополь-4°... -6°
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Харьков-6°... -7°
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Херсон+1°... -3°
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Черкассы-4°... -6°
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