В Киеве сегодня без осадков, днем до -2°

Вечером температура опустится до -3°.

В Киеве сегодня без осадков / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, 13 февраля в Киеве без осадков, температура до -8°.

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По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем -2°, вечером - до -3°. Ветер переменный, до 2,1 м/с.

Солнце в столице взошло в 07:15, а зайдет в 17:09.

Как сообщал УНИАН, во вторник, 13 февраля, в Украине практически без осадков, местами до -10°.

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