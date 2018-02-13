В Украине сегодня практически без осадков, местами температура до -10° (карта)

Снег ожидатеся на востоке и западе страны.

В Украине сегодня практически без осадков / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, во вторник, 13 февраля, в Украине практически без осадков, местами до -10°.

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На востоке пройдет снег, температура до -6°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Температура до +3°.

На западе Украины во вторник местами пройдет снег. Температура до -8°.

В северных областях без осадков. Температура до -9°. В центре практически без осадков, температура до -10°.

Прогноз на 13 февраля / УНИАН

Согласно народному прогнозу, 13 февраля - Никита Новгородский. Если днем иней - снег еще долго не выпадет.

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