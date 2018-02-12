В Одесской области подсчитали ущерб от непогоды 16-21 января

В результате многодневной непогоды в январе в Одесской области было повреждено более тысячи опор линий электропередачи, что привело к обесточиванию почти 600 населенных пунктов.

Наибольшая доля ущерба – повреждение опор линий электропередачи \ УНИАН

В Одесской области январская непогода (в период 16 по 21 января) нанесла убытки региону более чем на 47,8 млн грн.

Читайте также На смену непогоде: мародеры в Одесской области украли более трех тонн оборванных проводовКак передает корреспондент УНИАН, об этом стало известно сегодня во время заседания комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Одесской областной государственной администрации.

В частности, по словам председателя Одесской ОГА Максима Степанова, речь о природных явлениях (штормовой ветер, снегопад, гололедица и пр.), имевших место в Одесской области в период с 16 по 21 января, которые специалисты охарактеризовали как «чрезвычайные».

Сейчас в районах области и в обладминистрации завершили подсчет убытков, установлено, что они превысили 47,8 млн грн.

Наибольшая доля ущерба – повреждение опор линий электропередачи. Вследствие шквальных порывов ветра их количество достигло 1750, что привело к массовым отключениям света в населенных пунктах.

Как отметил Степанов, для минимизации последствий непогоды дополнительно утвержден комплекс мероприятий. Прежде всего, это касается модернизации электросетей.

«Вопрос стоит очень остро и требует решения. При этом, обеспечение дизель-генераторами больниц и объектов социальной сферы предусмотрят, в том числе и в районных бюджетах. Еще два важных аспекта: обустройство остановок транспорта всем необходимым и устойчивость мобильной связи», - подчеркнул Степанов.

Он отметил, что необходимые мероприятия обсуждались во время работы регионального штаба по вопросам непогоды, а теперь будут официально утверждены и приняты к исполнению.

План мероприятий планируется утвердить на следующем заседании комиссии.

Как сообщал УНИАН, вследствие январской непогоды в Одесской области было повреждено более 1 тыс. опор воздушных линий электропередач, что привело к обесточиванию почти 600 населенных пунктов. Например, город Измаил остался без воды, электричества и теплоснабжения, город Вилково Килийского района почти неделею был без электро- и теплоснабжения, в очень сложной ситуации оказались жители городов Килия, Арциз и пр.

Настолько сильных снегопадов со шквальным ветром в Одесской области не наблюдалось с 1975 года.