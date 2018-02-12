В Киеве завтра без осадков, температура до -8°.
17:00, 12 февраля 2018
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Днем ожидается до -2°.
Согласно данным Погода УНИАН, 13 февраля в Киеве без осадков, температура до -8°.
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По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем -2°, вечером - до -3°. Ветер переменный, до 2,1 м/с.
Солнце в столице взойдет в 07:15, а зайдет в 17:09.
Как сообщал УНИАН, во вторник, 13 февраля, в Украине практически без осадков, местами до -10°.
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Винница-4°... +1°
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Днепропетровск-4°... -1°
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Донецк-4°... -3°
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Житомир-5°... 0°
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Запорожье-3°... -1°
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Ивано-Франковск-5°... 0°
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Киев-10°... 0°
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Кировоград-4°... +2°
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Луганск-5°... -3°
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Луцк-4°... 0°
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Львов-3°... +1°
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Николаев-2°... +4°
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Одесса-2°... +4°
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Полтава-5°... -1°
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Ровно-6°... 0°
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Симферополь-2°... +4°
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Сумы-7°... -2°
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Тернополь-6°... -1°
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Харьков-7°... -4°
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Херсон-2°... +2°
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Ветер: 5.7 м/с
Вероятность осадков: 45 %
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