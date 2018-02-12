Синоптик рассказала, сколько в Украине будет длиться похолодание

Завтра в Украине до -11 градусов.

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Похолодание в Украине продлится до 15 февраля, далее ожидается потепление.

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Об этом в Facebook сообщает синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, уже ближайшей ночью температура воздуха составит -2...-8 градусов, в Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской областях -7...-11 градусов.

Завтра днем ожидается 0...-5 градусов. На юге теплее – 0...+4 градуса. Снег и мокрый снег более вероятен на Левобережье. В большинстве регионов будет облачно.

"Морозы усилятся - гололедица.

С 15 февраля, со Сретения, в Украине снова потеплеет", - пишет Диденко.

Напомним, на этой неделе в Украине практически без осадков, во всех регионах похолодает.