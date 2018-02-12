Снегопады накрыли Средний Запад США: два человека погибли
14:34, 12 февраля 2018
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В аэропортах Детройта и Чикаго отменили более 1500 рейсов.
Из-за сильных снегопадов на Среднем Западе США погибли два человека.
Сильные снегопады накрыли Балканы
Плохая погода привела к заторам и многочисленным авариям на дорогах, сообщает Euronews.
Из-за снегопадов в аэропортах Детройта и Чикаго были отменены свыше 1500 рейсов, задержаны еще 4000. Закрыты государственные школы. В Чикаго жертвами стихии стали два человека. В Мичигане на заснеженной трассе столкнулись десятки автомобилей и полуприцепов.
Отмечается, что самые сильные осадки прошли в северной части штата Иллинойс.
Напомним, в японской префектуре Фукуи рекордные снегопады привели к гибели одного человека.
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