Снегопады накрыли Средний Запад США: два человека погибли

В аэропортах Детройта и Чикаго отменили более 1500 рейсов.

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Из-за сильных снегопадов на Среднем Западе США погибли два человека.

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Плохая погода привела к заторам и многочисленным авариям на дорогах, сообщает Euronews.

Из-за снегопадов в аэропортах Детройта и Чикаго были отменены свыше 1500 рейсов, задержаны еще 4000. Закрыты государственные школы. В Чикаго жертвами стихии стали два человека. В Мичигане на заснеженной трассе столкнулись десятки автомобилей и полуприцепов.

Отмечается, что самые сильные осадки прошли в северной части штата Иллинойс.

Напомним, в японской префектуре Фукуи рекордные снегопады привели к гибели одного человека.