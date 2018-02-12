В Хмельницкой области из снежных заносов освободили четыре автомобиля
13:41, 12 февраля 2018
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Спасатели помогли четырем людям.
За сутки 10-11 февраля в Хмельницкой области из снежных заносов освободили четыре автомобиля.
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Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).
Так, спасатели освободили из снежного плена 4 автомобиля, в которых находилось 4 человека в Полонском, Красиловском, Славутском районах области.
К ликвидации последствий непогоды и оказанию помощи участникам движения было привлечено 12 спасателей на 4 единицы техники повышенной проходимости.
Напомним, в Украине в результате непогоды остаются обесточенными 8 населенных пунктов в Черновицкой области.
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