Погода на неделю: в Украине похолодает, в большинстве областей без осадков (карта)
На западе ожидается до -11°.
Согласно данным Погода УНИАН, на этой неделе в Украине практически без осадков, во всех регионах похолодает.
В понедельник в Украине местами пройдет снег. На севере до -9°, на востоке и западе до -7°. В центре столбик термометра опустится до -6°, на юге до +4°.
Во вторник, 13 февраля, в Украине практически без осадков. На севере до -9°.
В среду, 14 февраля, осадки ожидаются на западе и юге страны. Холоднее всего будет на севере - до -9°. В остальных регионах до -6°.
В четверг местами пройдут дожди и мокрый снег. Ночью по стране -11°…0°, днем на юге до +12°.
В пятницу без осадков. На западе до -6°, в остальных регионах -4°...+11°.
17 и 18 февраля в Украине практически без осадков. В субботу ночью холоднее всего будет на западе - до -6°, на остальной территории -5°…-2°. Днем температура по стране -1°...+6°. В воскресенье ночью на западе до -10°, днем в Украине от -2° до +5°.
Народный прогноз
12 февраля. Красный месяц в этот день - к ветру. 13 февраля - Никита Новгородский. Если днем иней - снег еще долго не выпадет.
В Украине сегодня практически без осадков, на юге днем до +5° (карта)
14 февраля - День Трифона. Если к вечеру небо туманное - жди хорошей погоды. Если небо звездное - весна придет поздно.
15 февраля - Сретение. В этот день зима встречается с весной. Если солнце проглянет сквозь облака - к оттепели. Какая погода на Сретение, такой будет и весна. 16 февраля - день Семена и Анны. Снег в этот день предвещает дождливое лето.
17 февраля - день Николая Зимнего. Наступают Николаевские морозы. 18 февраля - день памяти мученицы Агафии, покровительницы домашнего скота. Сегодня животные подскажут погоду. Свинья солому в берлогу носит - к сильному холоду, метели.
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Погода в Украине
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Винница-4°... -6°
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Днепропетровск-3°... -5°
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Донецк0°... -2°
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Житомир-3°... -6°
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Запорожье0°... -4°
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Ивано-Франковск-3°... -5°
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Киев-5°... -7°
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Кировоград-5°... -6°
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Луганск-2°... -3°
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Луцк-2°... -6°
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Львов-3°... -8°
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Николаев0°... -4°
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Одесса-3°... -7°
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Полтава-6°... -7°
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Ровно-4°... -6°
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Симферополь+13°... +1°
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Сумы-5°... -7°
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Тернополь-4°... -6°
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Харьков-6°... -7°
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Херсон+1°... -3°
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Хмельницкий-4°... -7°
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Черкассы-4°... -6°
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Чернигов-4°... -7°
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Черновцы-3°... -6°