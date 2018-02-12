Погода на неделю: в Украине похолодает, в большинстве областей без осадков (карта)

На западе ожидается до -11°.

На этой неделе в Украине похолодает / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, на этой неделе в Украине практически без осадков, во всех регионах похолодает.

В понедельник в Украине местами пройдет снег. На севере до -9°, на востоке и западе до -7°. В центре столбик термометра опустится до -6°, на юге до +4°.

Прогноз на 12 февраля / УНИАН

Во вторник, 13 февраля, в Украине практически без осадков. На севере до -9°.

Прогноз на 13 февраля / УНИАН

В среду, 14 февраля, осадки ожидаются на западе и юге страны. Холоднее всего будет на севере - до -9°. В остальных регионах до -6°.

Прогноз на 14 февраля / УНИАН

В четверг местами пройдут дожди и мокрый снег. Ночью по стране -11°…0°, днем на юге до +12°.

Прогноз на 15 февраля / УНИАН

В пятницу без осадков. На западе до -6°, в остальных регионах -4°...+11°.

Прогноз на 16 февраля / УНИАН

17 и 18 февраля в Украине практически без осадков. В субботу ночью холоднее всего будет на западе - до -6°, на остальной территории -5°…-2°. Днем температура по стране -1°...+6°. В воскресенье ночью на западе до -10°, днем в Украине от -2° до +5°.

Прогноз на 17 февраля / УНИАН

Прогноз на 18 февраля / УНИАН

Народный прогноз

12 февраля. Красный месяц в этот день - к ветру. 13 февраля - Никита Новгородский. Если днем иней - снег еще долго не выпадет.

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14 февраля - День Трифона. Если к вечеру небо туманное - жди хорошей погоды. Если небо звездное - весна придет поздно.

15 февраля - Сретение. В этот день зима встречается с весной. Если солнце проглянет сквозь облака - к оттепели. Какая погода на Сретение, такой будет и весна. 16 февраля - день Семена и Анны. Снег в этот день предвещает дождливое лето.

17 февраля - день Николая Зимнего. Наступают Николаевские морозы. 18 февраля - день памяти мученицы Агафии, покровительницы домашнего скота. Сегодня животные подскажут погоду. Свинья солому в берлогу носит - к сильному холоду, метели.

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