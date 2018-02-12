Число жертв землетрясения на Тайване увеличилось до 17 человек

11:26, 12 февраля 2018
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 Еще 285 человек получили травмы.

Иллюстрация / УНИАН
Иллюстрация / УНИАН

В результате землетрясения, которое произошло 6 февраля на Тайване, погибли 17 человек.

На Тайване после землетрясения 25 человек остаются пропавшими без вести

11 февраля была подтверждена гибель еще двух туристов из континентальной части Китая, передает Синьхуа.

Всего жертвами землетрясения стали 17 человек: в том числе девять жителей Китая, пять жителей Тайваня, один гражданин Филиппин и два гражданина Канады. Еще 285 человек получили травмы.

Напомним, 11 февраля у берегов Северных Марианских Островов произошло землетрясение магнитудой 6,0.

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