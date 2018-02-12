Число жертв землетрясения на Тайване увеличилось до 17 человек
11:26, 12 февраля 2018
39
Еще 285 человек получили травмы.
В результате землетрясения, которое произошло 6 февраля на Тайване, погибли 17 человек.
На Тайване после землетрясения 25 человек остаются пропавшими без вести
11 февраля была подтверждена гибель еще двух туристов из континентальной части Китая, передает Синьхуа.
Всего жертвами землетрясения стали 17 человек: в том числе девять жителей Китая, пять жителей Тайваня, один гражданин Филиппин и два гражданина Канады. Еще 285 человек получили травмы.
Напомним, 11 февраля у берегов Северных Марианских Островов произошло землетрясение магнитудой 6,0.
Читайте также
Погода в Украине
-
Винница-4°... -6°
-
Днепропетровск-3°... -5°
-
Донецк0°... -2°
-
Житомир-3°... -6°
-
Запорожье0°... -4°
-
Ивано-Франковск-3°... -5°
-
Киев-5°... -7°
-
Кировоград-5°... -6°
-
Луганск-2°... -3°
-
Луцк-2°... -6°
-
Львов-3°... -8°
-
Николаев0°... -4°
-
Одесса-3°... -7°
-
Полтава-6°... -7°
-
Ровно-4°... -6°
-
Симферополь+13°... +1°
-
Сумы-5°... -7°
-
Тернополь-4°... -6°
-
Харьков-6°... -7°
-
Херсон+1°... -3°
-
Хмельницкий-4°... -7°
-
Черкассы-4°... -6°
-
Чернигов-4°... -7°
-
Черновцы-3°... -6°
Виргиния, США
+ 2 °
Пасмурно, снег с дождем
Погода Стерлинг
Ощущается как: +2 °
Влажность: 86 %
Давление: 756 мм
Ветер: 5.0 м/с
Вероятность осадков: 98 %
Восход: 07:13
Закат 19:21
Фаза луны:
Лента новостей