Число жертв землетрясения на Тайване увеличилось до 17 человек

Еще 285 человек получили травмы.

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В результате землетрясения, которое произошло 6 февраля на Тайване, погибли 17 человек.

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11 февраля была подтверждена гибель еще двух туристов из континентальной части Китая, передает Синьхуа.

Всего жертвами землетрясения стали 17 человек: в том числе девять жителей Китая, пять жителей Тайваня, один гражданин Филиппин и два гражданина Канады. Еще 285 человек получили травмы.

Напомним, 11 февраля у берегов Северных Марианских Островов произошло землетрясение магнитудой 6,0.