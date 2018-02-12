Из-за непогоды в Украине остаются обесточенными 8 населенных пунктов

10:33, 12 февраля 2018
39

Над восстановлением электроснабжения работают бригады облэнерго.

Из-за непогоды обесточены 8 населенных пунктов / Фото УНИАН
Из-за непогоды обесточены 8 населенных пунктов / Фото УНИАН

В Украине в результате непогоды остаются обесточенными 8 населенных пунктов в Черновицкой области.

В Киеве сегодня пройдет снег, днем до +2°

Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"Остаются обесточенными 8 населенных пунктов в Черновицкой области. К восстановлению электроснабжения населенных пунктов привлечены бригады облэнерго", - говорится в сообщении.

Напомним, в понедельник, 12 февраля, в Украине практически без осадков, на юге до +5°.

Читайте также
Завтра в Киеве пройдет снег, температура до -6° Завтра в Киеве пройдет снег, температура до -6°
Синоптики предупреждают о сильных осадках и гололеде в Украине Синоптики предупреждают о сильных осадках и гололеде в Украине
Завтра в Украину вернутся снегопады и метели Завтра в Украину вернутся снегопады и метели
Это еще не все: в среду Днепр снова накроет метель Это еще не все: в среду Днепр снова накроет метель
Погода на неделю: в Украине ожидаются морозы и снегопады (карта) Погода на неделю: в Украине ожидаются морозы и снегопады (карта)
Днепр замело снегом: город стал эпицентром циклона (фото) Днепр замело снегом: город стал эпицентром циклона (фото)
Из-за непогоды в Украине обесточены 129 населенных пунктов Из-за непогоды в Украине обесточены 129 населенных пунктов

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 2 °
Пасмурно, снег с дождем
Погода Стерлинг
86 %
756 мм
5.0 м/с
98 %
Лента новостей