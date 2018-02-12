Из-за непогоды в Украине остаются обесточенными 8 населенных пунктов

Над восстановлением электроснабжения работают бригады облэнерго.

Из-за непогоды обесточены 8 населенных пунктов / Фото УНИАН

В Украине в результате непогоды остаются обесточенными 8 населенных пунктов в Черновицкой области.

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Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"Остаются обесточенными 8 населенных пунктов в Черновицкой области. К восстановлению электроснабжения населенных пунктов привлечены бригады облэнерго", - говорится в сообщении.

Напомним, в понедельник, 12 февраля, в Украине практически без осадков, на юге до +5°.