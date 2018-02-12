У берегов Северных Марианских Островов произошло мощное землетрясение

Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

У берегов Северных Марианских островов произошло землетрясение / Flickr, Matt Katzenberger

В воскресенье, 11 февраля, у берегов Северных Марианских Островов произошло землетрясение магнитудой 6,0.

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Об этом сообщает Геологическая служба США.

Эпицентр подземных толчков располагался в 136 км на юго-восток от острова Рота. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 км.

Информации о пострадавших и разрушениях на данный момент не поступало.

Напомним, на Тайване 25 человек все еще числятся пропавшими без вести после землетрясения, которое произошло 6 февраля.