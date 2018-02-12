В Киеве сегодня пройдет снег, днем до +2°

Вечером температура - до -1°.

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Согласно данным Погода УНИАН, 12 февраля в Киеве пройдет снег, температура до +2°.

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По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +1°, вечером - до -1°. Ветер переменный, до 2,3 м/с.

Солнце в столице взошло в 07:21, а зайдет в 17:04.

Как сообщал УНИАН, в понедельник, 12 февраля, в Украине практически без осадков, на юге до +5°.

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