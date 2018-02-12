В Киеве сегодня пройдет снег, днем до +2°

08:30, 12 февраля 2018
33

Вечером температура - до -1°.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

Согласно данным Погода УНИАН, 12 февраля в Киеве пройдет снег, температура до +2°.

Прогноз погоды на 12 февраля: облачно по всей Украине, на востоке и в Крыму – снег

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +1°, вечером - до -1°. Ветер переменный, до 2,3 м/с.

Солнце в столице взошло в 07:21, а зайдет в 17:04.

Как сообщал УНИАН, в понедельник, 12 февраля, в Украине практически без осадков, на юге до +5°.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

Читайте также
Синоптики предупреждают о сильных осадках и гололеде в Украине Синоптики предупреждают о сильных осадках и гололеде в Украине
Завтра в Украину вернутся снегопады и метели Завтра в Украину вернутся снегопады и метели
Это еще не все: в среду Днепр снова накроет метель Это еще не все: в среду Днепр снова накроет метель
В Днепре из-за снежного коллапса могут объявить чрезвычайное положение (видео) В Днепре из-за снежного коллапса могут объявить чрезвычайное положение (видео)
В Одесской области из-за снегопада образовался 2-километровый затор В Одесской области из-за снегопада образовался 2-километровый затор
Синоптики предупреждают о лавинной опасности в Карпатах Синоптики предупреждают о лавинной опасности в Карпатах
Из-за непогоды в Украине обесточены 129 населенных пунктов Из-за непогоды в Украине обесточены 129 населенных пунктов

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 2 °
Пасмурно, снег с дождем
Погода Стерлинг
86 %
756 мм
5.0 м/с
98 %
Лента новостей