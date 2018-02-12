В Киеве сегодня пройдет снег, днем до +2°
08:30, 12 февраля 2018
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Вечером температура - до -1°.
Согласно данным Погода УНИАН, 12 февраля в Киеве пройдет снег, температура до +2°.
Прогноз погоды на 12 февраля: облачно по всей Украине, на востоке и в Крыму – снег
По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +1°, вечером - до -1°. Ветер переменный, до 2,3 м/с.
Солнце в столице взошло в 07:21, а зайдет в 17:04.
Как сообщал УНИАН, в понедельник, 12 февраля, в Украине практически без осадков, на юге до +5°.
Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.
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Запорожье0°... -4°
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Ивано-Франковск-3°... -5°
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Киев-5°... -7°
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Кировоград-5°... -6°
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Полтава-6°... -7°
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Тернополь-4°... -6°
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Ветер: 5.0 м/с
Вероятность осадков: 98 %
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