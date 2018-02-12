В Украине сегодня практически без осадков, на юге днем до +5° (карта)

08:10, 12 февраля 2018
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На севере ожидаются снегопады.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

Согласно данным Погода УНИАН, в понедельник, 12 февраля, в Украине практически без осадков, на юге до +5°.

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На востоке местами пройдет снег, температура до -10°. Жителей южных регионов ожидают дожди. Температура до +5°.

На западе Украины в понедельник без осадков. Температура до -9°.

В северных областях местами пройдет снег. Температура до -8°. В центре практически без осадков, температура до -8°.

Прогноз на 12 февраля / УНИАН
Прогноз на 12 февраля / УНИАН

Согласно народному прогнозу, красный месяц 12 февраля - к ветру.

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