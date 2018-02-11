Прогноз погоды на 12 февраля: облачно по всей Украине, на востоке и в Крыму – снег

На Одесщине, Николаевщине, Херсонщине будет несколько теплее. На Крымском полуострове днем в понедельник температура воздуха может подняться даже до +4, однако вероятны осадки в виде снега.

Завтра облачно по всей Украине, на востоке и в Крыму – снег / фото УНИАН

Погода в понедельник, 12 февраля, обещает быть облачной по всей территории Украины. В восточных областях прогнозируют снег, однако без сильных морозов.

Об этом сообщает официальный сайт Укргидрометцентра.

По данным синоптиков, облачная погода будет наблюдаться во всех без исключения регионах Украины.

В западных областях температура воздуха не поднимется выше -1 градуса мороза.

На Одесщине, Николаевщине, Херсонщине будет несколько теплее. На Крымском полуострове днем в понедельник температура воздуха может подняться даже до +4, однако вероятны осадки в виде снега.

Читайте также Погода на выходные: Украину продолжит засыпать снегом, в воскресенье похолодает (карта)

В северных регионах Украины, в частности на Черниговщине и Сумщине будет холоднее – до -4 днем и до -8 ночью.

Такую же температуру днем прогнозируют в Харьковской и Полтавской областях, но в этих регионах также возможен снег.

На крайнем востоке также прогнозируют осадки в виде снега, однако температура воздуха днем будет прогреваться до +2.

Прогноз погоды на воскресенье, 11 февраля, в городах Украины:

Ужгород – +1...+3

Львов – -1...+1

Ивано-Франковск – -1...+1

Тернополь – -1...+1

Черновцы – -1...+1

Хмельницкий – -1...+1

Луцк – -1...+1

Ровно – -1...+1

Житомир – 0...+2

Винница – 0...+2

Одесса – +1...+3

Николаев – 0...+2

Херсон – 0...+2

Симферополь – +2...+4

Кропивницкий – +0...+2

Черкассы – 0...+2

Чернигов – -2...-4

Суммы – -2...-4

Полтава – -2...-4

Днепр – 0...+2

Запорожье – 0...+2

Донецк – 0...+2

Луганск – 0...-2

Харьков – -2...-4

Киев – -1...+1