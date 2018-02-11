Прогноз погоды на 12 февраля: облачно по всей Украине, на востоке и в Крыму – снег
На Одесщине, Николаевщине, Херсонщине будет несколько теплее. На Крымском полуострове днем в понедельник температура воздуха может подняться даже до +4, однако вероятны осадки в виде снега.
Погода в понедельник, 12 февраля, обещает быть облачной по всей территории Украины. В восточных областях прогнозируют снег, однако без сильных морозов.
Об этом сообщает официальный сайт Укргидрометцентра.
По данным синоптиков, облачная погода будет наблюдаться во всех без исключения регионах Украины.
В западных областях температура воздуха не поднимется выше -1 градуса мороза.
На Одесщине, Николаевщине, Херсонщине будет несколько теплее. На Крымском полуострове днем в понедельник температура воздуха может подняться даже до +4, однако вероятны осадки в виде снега.
Погода на выходные: Украину продолжит засыпать снегом, в воскресенье похолодает (карта)
В северных регионах Украины, в частности на Черниговщине и Сумщине будет холоднее – до -4 днем и до -8 ночью.
Такую же температуру днем прогнозируют в Харьковской и Полтавской областях, но в этих регионах также возможен снег.
На крайнем востоке также прогнозируют осадки в виде снега, однако температура воздуха днем будет прогреваться до +2.
Прогноз погоды на воскресенье, 11 февраля, в городах Украины:
Ужгород – +1...+3
Львов – -1...+1
Ивано-Франковск – -1...+1
Тернополь – -1...+1
Черновцы – -1...+1
Хмельницкий – -1...+1
Луцк – -1...+1
Ровно – -1...+1
Житомир – 0...+2
Винница – 0...+2
Одесса – +1...+3
Николаев – 0...+2
Херсон – 0...+2
Симферополь – +2...+4
Кропивницкий – +0...+2
Черкассы – 0...+2
Чернигов – -2...-4
Сумы – -2...-4
Полтава – -2...-4
Днепр – 0...+2
Запорожье – 0...+2
Донецк – 0...+2
Луганск – 0...-2
Харьков – -2...-4
Киев – -1...+1
Погода в Украине
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Винница+26°... +17°
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Днепр+34°... +21°
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Донецк+34°... +21°
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Житомир+25°... +17°
-
Запорожье+37°... +22°
-
Ивано-Франковск+23°... +16°
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Киев+27°... +19°
-
Кировоград+31°... +19°
-
Луганск+36°... +21°
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Луцк+27°... +16°
-
Львов+23°... +16°
-
Николаев+33°... +20°
-
Одесса+31°... +19°
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Полтава+31°... +19°
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Ровно+27°... +16°
-
Симферополь+35°... +18°
-
Сумы+29°... +17°
-
Тернополь+23°... +16°
-
Харьков+32°... +19°
-
Херсон+35°... +21°
-
Хмельницкий+25°... +16°
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Черкассы+29°... +18°
-
Чернигов+29°... +17°
-
Черновцы+24°... +16°