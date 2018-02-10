В Японии из-за сильных снегопадов четыре человека погибли, 48 пострадали - СМИ

16:37, 10 февраля 2018
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При падении на гололеде травмы получили 48 человек.

Иллюстрация REUTERS
Иллюстрация REUTERS

В Японии в результате сильнейших снегопадов четыре человека погибли, 48 пострадали.

Рекордные снегопады накрыли ЯпониюПо состоянию на субботу в префектуре Фукуи три человека погибли, отравившись выхлопными газами в собственных автомобилях, так как выхлопные трубы забило снегом. Еще один человек погиб в префектуре Ниигата при падении с крыши, которую он очищал от снега. При падении на гололеде травмы получили 48 человек, передает РИА Новости со ссылкой на телекомпанию NHK.

Высота снежного покрова в префектуре Фукуи составляет 1 метр 9 сантиметров, в префектуре Ниигата - 1 метр 23 сантиметра. В воскресенье в этом районе установится теплая погода - около 9-10 градусов выше нуля. Синоптики предупреждают, что это может привести к паводкам, затоплениям и сходу снежных лавин в горной местности.

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