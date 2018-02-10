Прогноз погоды на 11 февраля: на юг Украины надвигаются сильные осадки

16:29, 10 февраля 2018
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Несмотря на дожди и снегопады, теплее всего будет на юге страны столбики термометров будут колебаться от 0 до +5 градусов тепла.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

В воскресенье, 11 февраля, в Украину придет очередной циклон из Средиземноморья. Однако коснется он в основном юга страны. Поэтому жителям юга следует ожидать в этот день дожди и мокрый снег.

Об этом пишет известный украинский синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

"Дневная температура в Украине на выходные 0+4, на Юге до +6, на Западе 0-3 градуса мороза. В воскресенье в Киеве прояснится. Температура воздуха в столице ночью -1 мороза, днем +1 градус. То есть, достаточно тепло", – рассказывает Наталья Диденко о погоде в столице.

Прогноз погоды на воскресенье, 11 февраля, в городах Украины:

Ужгород – +1...+3

Львов – -1...+1

Ивано-Франковск – -1...+1

Тернополь – 0...+2

Черновцы – -1...+1

Хмельницкий – 0...+2

Луцк – -1...+1

Ровно – -1...+1

Житомир – -1...+1

Винница – -1...+1

Одесса – 0...+2

Николаев – +1...+3

Херсон – +1...+3

Симферополь – +3...+5

Кропивницкий – +0...+2

Черкассы – -1...+1

Чернигов – 0...+2

Суммы – 0...+2

Полтава – 0...+2

Днепр – 0...+2

Запорожье – +1...+3

Донецк – 0...+2

Луганск – 0...+2

Харьков – 0...+2

Киев – -1...+1

А вот Украинский гидрометцентр, в воскресенье, 11 февраля, прогнозирует погоду без осадков на западе, севере и востоке страны.

Заметим, что несмотря на дожди и снегопады, теплее всего будет на юге страны столбики термометров будут колебаться от 0 до +5 градусов тепла. Холоднее всего будет на западе– -1 – +2 градуса.

Прогноз погоды в Украине на 11 февраля от Укргидрометцентра
Прогноз погоды в Украине на 11 февраля от Укргидрометцентра

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