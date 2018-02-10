Прогноз погоды на 11 февраля: на юг Украины надвигаются сильные осадки
Несмотря на дожди и снегопады, теплее всего будет на юге страны столбики термометров будут колебаться от 0 до +5 градусов тепла.
В воскресенье, 11 февраля, в Украину придет очередной циклон из Средиземноморья. Однако коснется он в основном юга страны. Поэтому жителям юга следует ожидать в этот день дожди и мокрый снег.
Об этом пишет известный украинский синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.
"Дневная температура в Украине на выходные 0+4, на Юге до +6, на Западе 0-3 градуса мороза. В воскресенье в Киеве прояснится. Температура воздуха в столице ночью -1 мороза, днем +1 градус. То есть, достаточно тепло", – рассказывает Наталья Диденко о погоде в столице.
Прогноз погоды на воскресенье, 11 февраля, в городах Украины:
Ужгород – +1...+3
Львов – -1...+1
Ивано-Франковск – -1...+1
Тернополь – 0...+2
Черновцы – -1...+1
Хмельницкий – 0...+2
Луцк – -1...+1
Ровно – -1...+1
Житомир – -1...+1
Винница – -1...+1
Одесса – 0...+2
Николаев – +1...+3
Херсон – +1...+3
Симферополь – +3...+5
Кропивницкий – +0...+2
Черкассы – -1...+1
Чернигов – 0...+2
Сумы – 0...+2
Полтава – 0...+2
Днепр – 0...+2
Запорожье – +1...+3
Донецк – 0...+2
Луганск – 0...+2
Харьков – 0...+2
Киев – -1...+1
А вот Украинский гидрометцентр, в воскресенье, 11 февраля, прогнозирует погоду без осадков на западе, севере и востоке страны.
Заметим, что несмотря на дожди и снегопады, теплее всего будет на юге страны столбики термометров будут колебаться от 0 до +5 градусов тепла. Холоднее всего будет на западе– -1 – +2 градуса.
Погода в Украине
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Винница+26°... +17°
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Днепр+34°... +21°
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Донецк+34°... +21°
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Житомир+25°... +17°
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Запорожье+37°... +22°
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Ивано-Франковск+23°... +16°
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Киев+27°... +19°
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Кировоград+31°... +19°
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Луганск+36°... +21°
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Луцк+27°... +16°
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Львов+23°... +16°
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Николаев+33°... +20°
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Одесса+31°... +19°
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Полтава+31°... +19°
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Ровно+27°... +16°
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Симферополь+35°... +18°
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Сумы+29°... +17°
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Тернополь+23°... +16°
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Харьков+32°... +19°
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Херсон+35°... +21°
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Хмельницкий+25°... +16°
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Черкассы+29°... +18°
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Чернигов+29°... +17°
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Черновцы+24°... +16°