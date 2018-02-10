Непогода продолжает бушевать в Украине: обесточены почти 10 населенных пунктов

11:15, 10 февраля 2018
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Все они расположены в Черновицкой области.

В Украине продолжает бушевать непогода / фото УНИАН
В Украине продолжает бушевать непогода / фото УНИАН

В Украине по состоянию на семь часов утра субботы, 10 февраля, обесточенными в результате непогоды остаются 8 населенных пунктов в Черновицкой области.

Об этом сообщает пресс-центр Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

Однако пока особых опасных метеорологических явлений на территории Украины не наблюдается.

"Осадки в виде небольшого снега в городе Киев, Киевской, Кировоградской, Черкасской областях, а также дождя в Донецкой области. Движение транспорта на автодорогах государства обеспечен", - отмечают в ГСЧС.

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И добавляют, что для обеспечения беспрепятственного проезда, расчистки автодорог и оказания помощи в буксировке транспорта на территории Украины привлечено 1659 единиц техники и 2464 лица.

В частности, накануне, 9 февраля, из сугробов было отбуксировано 186 единиц автотранспортных средств и оказана помощь 364 гражданам.

Как сообщалось ранее, накануне выходных Украину накрыли снегопады и уже даже есть первые пострадавшие от непогоды. В Виннице автомобиль раздавила электроопора, а на Хмельнитчине застрял рейсовый автобус с полусотней пассажиров, среди которых 20 детей.

А тем временем синоптики обещают еще как минимум полторы недели снега с дождями.

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