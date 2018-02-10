Непогода продолжает бушевать в Украине: обесточены почти 10 населенных пунктов
Все они расположены в Черновицкой области.
В Украине по состоянию на семь часов утра субботы, 10 февраля, обесточенными в результате непогоды остаются 8 населенных пунктов в Черновицкой области.
Об этом сообщает пресс-центр Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.
Однако пока особых опасных метеорологических явлений на территории Украины не наблюдается.
"Осадки в виде небольшого снега в городе Киев, Киевской, Кировоградской, Черкасской областях, а также дождя в Донецкой области. Движение транспорта на автодорогах государства обеспечен", - отмечают в ГСЧС.
Снегопады, дожди и сильный ветер: в Украине объявили штормовое предупреждение
И добавляют, что для обеспечения беспрепятственного проезда, расчистки автодорог и оказания помощи в буксировке транспорта на территории Украины привлечено 1659 единиц техники и 2464 лица.
В частности, накануне, 9 февраля, из сугробов было отбуксировано 186 единиц автотранспортных средств и оказана помощь 364 гражданам.
Как сообщалось ранее, накануне выходных Украину накрыли снегопады и уже даже есть первые пострадавшие от непогоды. В Виннице автомобиль раздавила электроопора, а на Хмельнитчине застрял рейсовый автобус с полусотней пассажиров, среди которых 20 детей.
А тем временем синоптики обещают еще как минимум полторы недели снега с дождями.
Погода в Украине
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Винница-4°... -6°
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Днепропетровск-3°... -5°
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Донецк0°... -2°
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Житомир-3°... -6°
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Запорожье0°... -4°
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Ивано-Франковск-3°... -5°
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Киев-5°... -7°
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Кировоград-5°... -6°
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Луганск-2°... -3°
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Луцк-2°... -6°
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Львов-3°... -8°
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Николаев0°... -4°
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Одесса-3°... -7°
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Полтава-6°... -7°
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Ровно-4°... -6°
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Симферополь+13°... +1°
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Сумы-5°... -7°
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Тернополь-4°... -6°
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Харьков-6°... -7°
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Херсон+1°... -3°
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Хмельницкий-4°... -7°
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Черкассы-4°... -6°
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Чернигов-4°... -7°
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