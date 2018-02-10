В Киеве сегодня ожидается небольшой мокрый снег, на дорогах местами гололедица

10:00, 10 февраля 2018
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Температура в течение суток составит около 0 градусов.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

В Киеве в субботу, 10 февраля, ожидается небольшой мокрый снег, на дорогах местами гололедица.

В пустыне Сахара выпал снег

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

Синоптики прогнозируют сегодня облачную погоду, ветер переменных направлений, 3-8 м/сек. Температура в течение суток составит около 0 градусов.

Как сообщал УНИАН, в Украине еще несколько дней будет бушевать непогода из-за антициклона со стороны России.

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