В Киеве сегодня ожидается небольшой мокрый снег, на дорогах местами гололедица
Температура в течение суток составит около 0 градусов.
В Киеве в субботу, 10 февраля, ожидается небольшой мокрый снег, на дорогах местами гололедица.
Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации со ссылкой на Украинский гидрометцентр.
Синоптики прогнозируют сегодня облачную погоду, ветер переменных направлений, 3-8 м/сек. Температура в течение суток составит около 0 градусов.
Как сообщал УНИАН, в Украине еще несколько дней будет бушевать непогода из-за антициклона со стороны России.
Читайте также
Погода в Украине
-
Винница+26°... +17°
-
Днепр+34°... +21°
-
Донецк+34°... +21°
-
Житомир+25°... +17°
-
Запорожье+37°... +22°
-
Ивано-Франковск+23°... +16°
-
Киев+27°... +19°
-
Кировоград+31°... +19°
-
Луганск+36°... +21°
-
Луцк+27°... +16°
-
Львов+23°... +16°
-
Николаев+33°... +20°
-
Одесса+31°... +19°
-
Полтава+31°... +19°
-
Ровно+27°... +16°
-
Симферополь+35°... +18°
-
Сумы+29°... +17°
-
Тернополь+23°... +16°
-
Харьков+32°... +19°
-
Херсон+35°... +21°
-
Хмельницкий+25°... +16°
-
Черкассы+29°... +18°
-
Чернигов+29°... +17°
-
Черновцы+24°... +16°
Виргиния, США
+ 23 °
Облачно с прояснениями
Погода Стерлинг
Ощущается как: +23 °
Влажность: 75 %
Давление: 749 мм
Ветер: 4.3 м/с
Вероятность осадков: 62 %
Восход: 05:46
Закат 20:39
Видимость: 16 км
Фаза луны:
Лента новостей