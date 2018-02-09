В Украине еще несколько дней будет бушевать непогода из-за антициклона со стороны России (видео)
Особенно снежно на Винниччине, Хмельниччине и Буковине. Синоптики прогнозируют такую погоду еще несколько дней.
Сильные снегопады накрыли едва ли не всю Украину. В Виннице из-за непогоды даже есть пострадавший. Его машину раздавила электроопора, провода не выдержали снега.
А на Хмельниччине застрял рейсовый автобус с полусотней пассажиров. Среди них - 20 детей. Вытаскивали автобус из кювета с помощью спецтехники.
Движение по трассам страны пока что не закрывают. "Автодор" отчитывается, что магистрали расчищают.
Погода на выходные: Украину продолжит засыпать снегом, в воскресенье похолодает (карта)
Прогнозы синоптиков неутешительные, говорят, что снег будет идти несколько дней. Местами будет идти и дождь, ведь циклон "Мартина", который пришел в Украину из Италии, у нас задержится.
"Циклон практически крутится на месте, атмосферные фронты тоже будут крутиться над Украиной", - рассказала Евгения Ляшенко, заведующая сектора метеопрогнозов Харьковского РГМЦ.
Метеорологи объясняют: "Мартину" держит над Украиной антициклон, пришедший со стороны России, но вскоре он успокоится - погода станет ласково-зимней.
Как сообщала синоптик Наталка Диденко, в воскресенье, 11 февраля, очередной циклон из Средиземноморья придет в Украину. Затронет он в основном южную часть страны.
Погода в Украине
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Винница-6°... 0°
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Днепропетровск-3°... +1°
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Донецк-2°... +3°
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Житомир-5°... -1°
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Запорожье-3°... +2°
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Ивано-Франковск-5°... 0°
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Киев-3°... +1°
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Кировоград-4°... +1°
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Луганск-2°... +3°
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Луцк-5°... -1°
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Львов-4°... -1°
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Николаев-2°... +2°
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Одесса-2°... +3°
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Полтава-5°... +1°
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Ровно-6°... -2°
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Симферополь+1°... +9°
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Сумы-4°... +1°
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Тернополь-6°... -2°
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Харьков-1°... +2°
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Херсон-2°... +2°
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Хмельницкий-7°... -2°
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Черкассы-2°... +1°
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Чернигов-3°... +1°
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Черновцы-5°... 0°