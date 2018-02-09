В Украине еще несколько дней будет бушевать непогода из-за антициклона со стороны России (видео)

Особенно снежно на Винниччине, Хмельниччине и Буковине. Синоптики прогнозируют такую погоду еще несколько дней.

Сильные снегопады накрыли едва ли не всю Украину. В Виннице из-за непогоды даже есть пострадавший. Его машину раздавила электроопора, провода не выдержали снега.

А на Хмельниччине застрял рейсовый автобус с полусотней пассажиров. Среди них - 20 детей. Вытаскивали автобус из кювета с помощью спецтехники.

Движение по трассам страны пока что не закрывают. "Автодор" отчитывается, что магистрали расчищают.

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Прогнозы синоптиков неутешительные, говорят, что снег будет идти несколько дней. Местами будет идти и дождь, ведь циклон "Мартина", который пришел в Украину из Италии, у нас задержится.

"Циклон практически крутится на месте, атмосферные фронты тоже будут крутиться над Украиной", - рассказала Евгения Ляшенко, заведующая сектора метеопрогнозов Харьковского РГМЦ.

Метеорологи объясняют: "Мартину" держит над Украиной антициклон, пришедший со стороны России, но вскоре он успокоится - погода станет ласково-зимней.

Как сообщала синоптик Наталка Диденко, в воскресенье, 11 февраля, очередной циклон из Средиземноморья придет в Украину. Затронет он в основном южную часть страны.