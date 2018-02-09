В Украину идет еще один циклон из Средиземноморья, возможны сильные осадки
В субботу в Украине будет идти снег, на востоке возможен дождь, а вот на западе и юге практически без осадков.
В воскресенье, 11 февраля, очередной циклон из Средиземноморья придет в Украину. Затронет он в основном южную часть страны.
С приходом циклона ожидаются дождь, мокрый снег, возможно, даже сильные осадки, пишет на своей странице в Facebook синоптик Наталья Диденко.
Снегопады, дожди и сильный ветер: в Украине объявили штормовое предупреждение
"Дневная температура в Украине на выходные 0+4, на юге до +6, на западе 0-3 градуса мороза", - говорится в ее прогнозе.
Синоптик добавила, что в Киеве в субботу, 10 февраля, вероятны несущественные осадки, мокрый снег или дождь, в воскресенье даже прояснится. Температура воздуха в столице ночью 1 градус мороза, днем от 1 тепла.
Как сообщала Погода УНИАН, на выходных в Украине ожидаются осадки, в воскресенье во всех регионах похолодает.
Погода в Украине
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Винница+26°... +17°
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Днепр+34°... +21°
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Донецк+34°... +21°
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Житомир+25°... +17°
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Запорожье+37°... +22°
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Ивано-Франковск+23°... +16°
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Киев+27°... +19°
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Кировоград+31°... +19°
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Луганск+36°... +21°
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Луцк+27°... +16°
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Львов+23°... +16°
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Николаев+33°... +20°
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Одесса+31°... +19°
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Полтава+31°... +19°
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Ровно+27°... +16°
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Симферополь+35°... +18°
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Сумы+29°... +17°
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Тернополь+23°... +16°
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Харьков+32°... +19°
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Херсон+35°... +21°
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Хмельницкий+25°... +16°
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Черкассы+29°... +18°
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Чернигов+29°... +17°
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Черновцы+24°... +16°