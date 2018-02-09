В Украину идет еще один циклон из Средиземноморья, возможны сильные осадки

В субботу в Украине будет идти снег, на востоке возможен дождь, а вот на западе и юге практически без осадков.

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В воскресенье, 11 февраля, очередной циклон из Средиземноморья придет в Украину. Затронет он в основном южную часть страны.

С приходом циклона ожидаются дождь, мокрый снег, возможно, даже сильные осадки, пишет на своей странице в Facebook синоптик Наталья Диденко.

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"Дневная температура в Украине на выходные 0+4, на юге до +6, на западе 0-3 градуса мороза", - говорится в ее прогнозе.

Синоптик добавила, что в Киеве в субботу, 10 февраля, вероятны несущественные осадки, мокрый снег или дождь, в воскресенье даже прояснится. Температура воздуха в столице ночью 1 градус мороза, днем от 1 тепла.

Как сообщала Погода УНИАН, на выходных в Украине ожидаются осадки, в воскресенье во всех регионах похолодает.