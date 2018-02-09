На Тайване после землетрясения 25 человек остаются пропавшими без вести

Землетрясение произошло 6 февраля.

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На Тайване 25 человек все еще числятся пропавшими без вести после землетрясения, которое произошло 6 февраля.

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Существует большая вероятность, что люди могли находиться в поврежденном здании, сообщает Euronews.

Поиски пришлось приостановить, так как здание вдруг пришло в движение и стало клониться дальше. Спасатели подперли 10 стальными балками, чтобы предотвратить его падение из-за частых афтершоков.

Напомним, не менее 10 человек погибли в результате землетрясения, которое произошло 6 февраля на Тайване.