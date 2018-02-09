На Тайване после землетрясения 25 человек остаются пропавшими без вести
Землетрясение произошло 6 февраля.
На Тайване 25 человек все еще числятся пропавшими без вести после землетрясения, которое произошло 6 февраля.
В Перу произошло землетрясение магнитудой 4,5
Существует большая вероятность, что люди могли находиться в поврежденном здании, сообщает Euronews.
Поиски пришлось приостановить, так как здание вдруг пришло в движение и стало клониться дальше. Спасатели подперли 10 стальными балками, чтобы предотвратить его падение из-за частых афтершоков.
Напомним, не менее 10 человек погибли в результате землетрясения, которое произошло 6 февраля на Тайване.
Читайте также
"Большая циклоническая депрессия": синоптик предупредила о значительном похолодании, дождях и грозах на выходных
Погода в Украине
-
Винница+26°... +17°
-
Днепр+34°... +21°
-
Донецк+34°... +21°
-
Житомир+25°... +17°
-
Запорожье+37°... +22°
-
Ивано-Франковск+23°... +16°
-
Киев+27°... +19°
-
Кировоград+31°... +19°
-
Луганск+36°... +21°
-
Луцк+27°... +16°
-
Львов+23°... +16°
-
Николаев+33°... +20°
-
Одесса+31°... +19°
-
Полтава+31°... +19°
-
Ровно+27°... +16°
-
Симферополь+35°... +18°
-
Сумы+29°... +17°
-
Тернополь+23°... +16°
-
Харьков+32°... +19°
-
Херсон+35°... +21°
-
Хмельницкий+25°... +16°
-
Черкассы+29°... +18°
-
Чернигов+29°... +17°
-
Черновцы+24°... +16°
Виргиния, США
+ 23 °
Облачно с прояснениями
Погода Стерлинг
Ощущается как: +23 °
Влажность: 75 %
Давление: 749 мм
Ветер: 4.3 м/с
Вероятность осадков: 62 %
Восход: 05:46
Закат 20:39
Видимость: 16 км
Фаза луны:
Лента новостей